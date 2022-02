Come racconta La Gazzetta dello Sport, Atalanta-Juve è un messaggio al campionato e soprattutto a Emery e al Villarreal: "la Juve ha giocato una partita europea, che tre mesi fa non avrebbe saputo affrontare. Soprattutto, si vede un organismo in fase di formazione. Il tridente non è certo perfetto ma mostra segnali di grandezza".