Non è un caso che gli agenti di Morata siano molto, molto vicini a Torino e precisamente a Milano. Non è un caso che il Barça non abbia più chiuso per un attaccante di razza, come Xavi aveva individuato in Alvaro. E non è un caso che la situazione relativa a Vlahovic abbia di fatto liberato la punta spagnola per un'ultima settimana davvero pirotecnica. Sì, con il possibile arrivo dell'attaccante serbo potrebbe cambiare il destino di Morata. Anzi: di fatto sta già cambiando. E ora è più vicino al Barcellona. LA SITUAZIONE - Anche ieri in Spagna raccontavano di un riavvicinamento del Barcellona verso Morata. Ecco, il booster è arrivato proprio da una notte di trattative e possibili accordi tra Juventus e Fiorentina. Con l'arrivo di Vlahovic arriverebbe di fatto il via libera per l'addio del giocatore spagnolo, di rientro nella Liga ma con la maglia blaugrana. Un gioco d'incastri, tutto al proprio posto entro poche ore.