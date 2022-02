Giocherà Danilo, per una difesa da Champions. Come racconta il Corriere dello Sport in edicola, c’è il Villarreal dietro l’angolo e la Juve deve affrontare una inattesa emergenza infortuni che ha colpito principalmente il reparto arretrato. Prima Chiellini poi, in rapida successione, Bonucci, Rugani e Pellegrini. Così, tra sicure assenze e speranze di recuperi miracolosi, Allegri si affida all’esperienza e alla qualità del brasiliano. Molto più di un jolly.