"La Juve ha infatti mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di campionato, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 29 nella stessa competizione. In particolare, il ruolino di marcia in trasferta ha visto la squadra bianconera vincere gli ultimi due match, senza prendere gol. Se a Venezia arriverà il terzo clean sheet esterno la Juve eguaglierà la striscia centrata a dicembre 2018, con Allegri in panchina". Lo scrive la Gazzetta dello Sport.