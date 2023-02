Kean o Vlahovic,. Alla fine si ritorna lì, in attesa di riabbracciare Arek. Dopo aver giocato insieme a La Spezia, i due attaccanti tornano alla staffetta: lo faranno anche martedì. Come racconta il Corriere dello Sport, l'attaccante italiano non ha sfruttato al meglio l'opportunità concessa da Allegri: è apparso anche stanco e nervoso al momento del cambio. Dusan? Voleva lasciare il segno e ha dato tutto.Pochi dubbi a riguardo:guiderà l'attacco al derby, ancora una volta con il Fideo Di Maria al suo fianco. E? L'affaticamento muscolare non è ancora stato smaltito, ci riproverà per il derby ma la parola d’ordine resterà "prudenza". Così come per Pogba, che potrebbe riconquistare almeno la convocazione.