Da Fiuggi a Torino, inseguendo un sogno. Giovanni Garofani ha ricevuto la prima convocazione il 28 novembre, per la sfida di andata con il Benevento. Era la prima volta, non è stata l'unica: da quel momento in poi è stato convocato anche con Inter e Cagliari. E così, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, si è conquistato il ruolo di quarto portiere di riferimento. Che con l'assenza di Buffon sarà di fatto terzo, in attesa delle ultime notizie riguardo ai tamponi per Szczesny.



Quest'anno, Garofani ha disputato quasi tutte le partite della Juventus Primavera, totalizzando 14 presenze in campionato e 6 clean sheets.