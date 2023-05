La vittoria contro l'Atalanta dovrà subito essere messa alle spalle visto che giovedì la Juve ha l'appuntamento più importante della stagione fin qui, la semifinale contro il Siviglia. E Allegri cambierà nuovamente diverse pedine come ha sempre fatto nelle ultime settimane. In attacco, Vlahovic è pronto a riprendersi una maglia da titolare, forte dei due gol consecutivi e anche Chiesa, reduce da due panchine di fila, si candida per una maglia, soprattutto in caso di tridente offensivo, come spesso si è visto in Europa.