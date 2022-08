Come sta la? Ce lo dirà certamente, domani in conferenza stampa - appuntamento ore 13 -: il tecnico bianconero però ha ricevuto un po' di buone notizie. In particolare da: il recupero del texano sta procedendo spedito, così il giocatore adesso ha deciso di partecipare già alle partitelle, senza paura dei contrasti. Tradotto: può andare in panchina con iE' tornato anche Juan, ristabilitosi dopo la gastroenterite: dopo aver saltato Villar Perosa e l'amichevole con, il colombiano potrebbe partire dal primo minuto con il. Così comesul lato opposto, così come Perin in assenza di Wojciech. Confermatissimi anche i due volti nuovi, pronti a partire dal 1'. Ancora fuori, che studia a distanza la sua. Intanto,insidia, con quest'ultimo favorito per il ruolo di mezzala sinistra. Ancora qualche ora e sapremo...