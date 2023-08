Alla luce del successo ottenuto contro il Milan, il tecnico Massimilianosembra intenzionato a effettuare alcuni cambiamenti nella formazione della Juventus per la prossima partita. Al posto di Kean accanto a Chiesa, Allegri sembra voler schierare Milik, il quale si è ormai ripreso dal problema al polpaccio ed è pronto per una maglia da titolare. Per il resto, non ci si aspettano grandi novità: la difesa dovrebbe essere composta dal solito terzetto Gatti-Bremer-Danilo, a meno che Allegri non decida di dare una chance a. A centrocampo, le scelte sono vincolate dalle assenze die dall'impreparazione ancora di. Quindi, il tecnico dovrebbe optare per Locatelli in regia, conInoltre, Allegri sembra intenzionato a confermare il neoacquisto Weah a destra e Kostic a sinistra sugli esterni, sostituendo così Cambiaso. E' assente Perin, che ha un problema alla spalla.