Difficile dire se quella di stanotte (ore 1.30 in Italia) trasarà l’ultima partita in bianconero di Dusan Vlahovic. Dipende da troppi fattori per poter dare una stima precisa: gli intrecci di mercato possono portare in direzioni difficilmente immaginabili e, soprattutto, sono soggetti a repentini sbalzi e colpi di scena. E poi a stretto giro di posta ci saranno altre sfide, una volta rientrati in Italia, dopo il weekend (4-5-6 di agosto) di riposo. Lo riporta Tuttosport.