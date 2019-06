di Alessio Salerio

L'asse di mercato tra Juventus e Roma si è stappato, con lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini, con tanto di conguaglio economico di 10 milioni di euro in favore dei bianconeri. Manca soltanto l'ufficialità, poi si potrà dire avviata una collaborazione di mercato che può essere molto proficua per entrambi i club in questo caldissimo mercato estivo. Juan Cuadrado e Gonzalo Higuain da una parte, Nicolò Zaniolo dall'altra: questi i nomi al momento più caldi sull'asse tra Torino e la capitale.



NODO HIGUAIN - Il problema, però, è proprio legato alla volontà del Pipita. I giallorossi lo hanno inserito nella lista dei desideri per sostituire Edin Dzeko, ormai vicinissimo all'Inter, e i bianconeri sarebbero ben contenti di lasciarlo partire, nonostante l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina. L'argentino, però, non ha la Roma tra le proprie priorità per il futuro. Per il momento, infatti, Higuain ha altre due idee in mente: un futuro da protagonista alla Juventus o eventualmente la cessione, ma all'estero.



MERCATO FERMO - ​Nel caso in cui uno tra questi due scenari non dovesse andare a buon fine, però, il Pipita potrebbe dover rivedere i propri piani. Per il momento, però, il mercato della Juventus nel ruolo è fermo, perché prima di affondare il colpo per Mauro Icardi con l'Inter si attende la cessione di Higuain e, eventualmente, anche di Mario Mandzukic. Il centravanti croato, al momento, ha offerte dalla Cina e dal Borussia Dortmund, per tornare in Germania.