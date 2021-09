C'è anche Lucaa disposizione per la Juventus. Come racconta Tuttosport, l'esterno, rientrato da un anno in prestito al Genoa condizionato dai tanti problemi fisici, è ancora alla ricerca dello smalto migliore per convincere lo staff bianconero. Per il quotidiano ora avrà occasione di mettersi in mostra in settimana alla Continassa - dov'è rimasto insieme ai giocatori fuori dai giri delle nazionali - ed eventualmente in campionato, ma non in Champions, data l’esclusione dalla lista Uefa al pari di Kaio Jorge.