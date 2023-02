Tutti in campo, perché ora ci si gioca una stagione. E pensare di risparmiarsi non ha più senso. Stando a La Gazzetta dello Sport, per la sfida di giovedì sera contro ilMassimilianosta seriamente pensando di mandare lain campo con quattro moschettieri, ovvero il tridente pesante con Angel, Dusane Federicoa cui aggiungere anche Filip, uno degli uomini più in forma del momento, per un 3-4-3 testato finora solo contro la Fiorentina. Tutto dipenderà dalle condizioni dell'azzurro, che ieri ha lavorato alla Continassa mentre i compagni si godevano un giorno di riposo, con buone sensazioni dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per la trasferta di domenica.E proprio Chiesa potrebbe essere l'arma decisiva del gruppo d'attacco, soprattutto se sarà schieratoe sollevato, almeno in parte, dalle incombenze difensive, per cui un aiuto gli arriverebbe proprio dall'ex Eintracht che vuole ripetersi dopo l'exploit in Europa League della scorsa stagione. Da parte loro, anche Vlahovic e Di Maria vorranno fare bella figura.