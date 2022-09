Il suo inizio di stagione non è stato di certo esaltante, anzi. Moise Kean è una delle note più dolenti della squadra bianconera di Massimiliano Allegri, sulla scia di quanto accaduto ancor prima dell'inizio del campionato con la sua esclusione dall'amichevole contro l'Atletico Madrid a seguito di un ritardo nella risposta alla convocazione. Prove opache (in soli pochi scorci di partite), una condizione fisica non perfetta e tanti errori sul campo hanno ridotto all'osso, almeno per ora, le sue possibilità di un impiego costante da parte del tecnico livornese, che però potrebbe decidere di puntare su di lui per la sfida di domenica tra Juve e Monza: complice l'assenza per squalifica di Arek Milik, secondo La Gazzetta dello Sport il classe 2000 potrebbe fare da spalla a Dusan Vlahovic, aspettando l'ingresso di Angel Di Maria a gara in corso.



L'ALLENAMENTO - Intanto però, proprio nel momento in cui spera di trovare un'occasione per rilanciarsi, Kean è finito (di nuovo) nel mirino dei tifosi bianconeri, a cui non è sfuggito un dettaglio dell'allenamento odierno reso pubblico attraverso un video della stessa Juventus: in diversi, sui social, hanno fatto notare come l'attaccante non sia riuscito a segnare nemmeno sul terreno da gioco della Continassa, forse anche a causa di un atteggiamento che in molti hanno etichettato come troppo "passivo", soprattutto nel contesto di una squadra che non può più permettersi assolutamente passi falsi. L'ultima parola, comunque, spetterà al campo, quello "vero" dell'U-Power Stadium di Monza: se gli sarà concessa una chance, questa volta Kean non potrà davvero sprecarla.



Qui sotto il video dell'allenamento. Nella gallery i commenti dei tifosi.