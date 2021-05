Oltre al campo c'è di più. Juve-Milan è una di quelle sfide che non finirà al 90°. In palio c'è tanto, tantissimo. C'è la Champions League e ci sono le questioni extra campo, di mercato soprattutto. Come riporta il Corriere della Sera, stavolta Juve-Milan non finirà al 90esimo: la gara, infatti, è destinata ad avere uno strascico di mercato con Gigio Donnarumma protagonista. Maldini ha deciso di congelare la trattativa rinnovo e il portiere è piuttosto tormentato, poco sereno dopo tutto ciò che è successo nei giorni scorsi.