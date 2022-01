Numeri importanti per Paulo Dybala contro il Milan, avversaria della Juve nel big match di domenica sera a San Siro. L'attaccante argentino ha infatti preso parte a 12 reti contro i rossoneri in campionato, collezionando sette gol e servendo cinque assist: solo contro l'Udinese ha saputo fare meglio in campionato (17 le occasioni in cui è stato coinvolto in una rete). Le statistiche, però, non sorridono quando si parla dello Stadio Meazza, dove Dybala non ha mai segnato contro il Diavolo: quattro per lui i precedenti nella competizione con la maglia bianconera.