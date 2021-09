Uno dei dati più importanti emersi dalla trasferta dicon ilè indubbiamente la buona prestazione di, chiamato a un pronto riscatto dopo un inizio di stagione complicato. Reduce da un momento delicato, per quanto non sia stato chiamato a interventi particolarmente difficili il portiere polacco dellanon ha commesso nessun errore, dimostrandosi sicuro nelle uscite, in un paio di parate e in una conclusione bassa. Il risultato? Porta inviolata, unche non si vedeva... dalscorso, data del 3-0 casalingo con lo. Da quel momento in poi, infatti, i bianconeri hanno subito almeno un gol in ogni partita giocata (19), da Milan, Inter e Napoli, ma anche da squadre di bassa classifica come Benevento, Parma ed Empoli, di cui cinque solo nelle ultime tre giornate. Striscia negativa interrotta, dunque. Con la speranza che il clean sheet maturato in terra svedese sia solo il primo di una lunga serie.