in campo con ilal braccio nella partita di questa sera all'Allianz Stadium, contro il. Il motivo che ha portato le due squadre a rispettare anche un minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio è la scomparsa, avvenuta nella giornata di ieri, di, "colonna" del club bianconero negli anni '50. Classe 1933, il centrocampista ha giocato 193 partite nella Juventus, dal 1951 al 1961, mettendo a segno 23 gol e vincendo tre scudetti e altrettante Coppe Italia. La stessa cosa accadrà questa sera, alle 20.30, in occasione del match della Juventus Under 23 contro il Piacenza.