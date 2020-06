Juventus e Lecce, questa sera, scenderanno in campo alle 21.45 all'Allianz Stadium. Una sfida sulla carta impari, vista la storia dei club e, soprattutto, la posizione in classifica. I bianconeri, infatti, sono in testa alla classifica, mentre i salentini occupano la terzultima posizione, in piena corsa salvezza. Una partita, quindi, che serve ad entrambe. Per la Juventus, specialmente, servirà anche ritrovare la continuità realizzativa che, questa ripresa del calcio giocato, ha visto latitare. E il Lecce sembra essere la squadra giusta, anche se nelle ultime quattro partite contro i pugliesi i bianconeri hanno segnato appena tre reti: lo storico, però, sorride alla Juve. Nei precedenti, infatti, la media gol è di 3,2 a partita.