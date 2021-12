Siamo (quasi) a metà stagione e Juanha già eguagliato il suo record di gol stagionali con la maglia della. Con quello segnato ieri sera contro ilallo Stadio Dall'Ara, il colombiano è infatti arrivato a quattro reti in Serie A, quattro come il suo miglior bottino in un singolo campionato con i colori bianconeri (aveva raggiunto questi numeri nelle stagioni 2015/16 e 2017/18). Quanti riuscirà a realizzarne quest'anno?