Venerdì sera a Marassihanno pareggiato (con il risultato di 1 a 1) una sfida di Serie A per la prima volta dal 20 ottobre 2018 (allora andarono in gol Cristianoal 18' e Daniel Bessa al 67', con un copione non troppo diverso da quello dell'incontro più recente). Le due squadre hanno quindi chiuso una striscia di sette gare senza "segni X" nel torneo, che contava due successi rossoblù e cinque vittorie bianconere.