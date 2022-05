Come racconta il Corriere dello Sport, con il Genoa, date ancora le tante assenze della squadra in mediana, a centrocampo potrebbe toccare ancora al giovane Miretti, che ha stupito all’esordio da titolare contro il Venezia, anche nell’ottica di dosare le energie di Rabiot e Zakaria. Occhio anche alle doti in zona gol: "Tre anni fa nell'U17 mister Pedone lo ha spostato da mezz’ala e ha realizzato 16 gol in 17 partite, in quel periodo mi chiedevo se fosse normale che un centrocampista segnasse così tanto", ha raccontato papà Livio.