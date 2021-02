Toccherà a Gigi Buffon. Insieme a Merih Demiral e al giovane Fagioli, il portiere bianconero è pronto a scendere in campo nella sfida con il Crotone. 43 anni e non sentirli, per l'estremo difensore bianconero, rientrato alla Juventus nell'estate del 2019 dopo un anno al Paris Saint Germain. Finora, Buffon ha collezionato quattro presenze in campionato e altrettante in Coppa Italia, più una in Champions League. Sono nove, in totale. Per 5 gol subiti e 5 clean sheets. Insomma, si appresta a vivere la decima presenza stagionale, sempre con Szczesny al suo fianco. Il rapporto tra i due è solidissimo. Ecco perché Buffon pensa pure a un'altra stagione...