La Juventus continua a portare avanti i dialoghi con il Chelsea. Il primo nome sulla lista dei bianconeri è Jorginho, centrocampista centrale che piace a Sarri e che ha già allenato sia a Napoli sia proprio al Chelsea. Eppure, il mediano italo-brasiliano, non è l'unico nome sul taccuino di Fabio Paratici. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, non è tramontata la pista che porta a Marcos Alonso, ex laterale mancino della Fiorentina che potrebbe lasciare Londra nel prossimo mercato.