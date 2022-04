Si parlava di 'problemi cross' e la Juve ha provato a risolverlo. Come racconta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime due gare sono aumentati i cross, in stagione sotto media rispetto alla gran parte delle rivali, ma nessuno è arrivato a una destinazione serba. "Vlahovic però ha portato 20 punti con i 22 gol alle sue due squadre in questa A: il suo peso è chiaro, così come sono visibili i margini di crescita", scrive il quotidiano.