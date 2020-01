Non ha mai avuto grossi problemi la Juve a segnare contro il Cagliari. Come ricordato dal sito ufficiale dei bianconeri, infatti, dopo essere rimasta a secco di reti nelle prime due sfide interne di Serie A contro il Cagliari (negli anni ‘60), la Juventus ha mancato l’appuntamento con il gol solo in una delle ultime 36 gare in casa contro i sardi.