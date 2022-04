1









Due in mezzo, e con ogni probabilità quattro indietro. Allegri inizia il gioco dei numeri per indicare il modulo che affronterà il Bologna domani sera. Il tecnico bianconero conta soprattutto le assenze in mezzo al campo, che naturalmente incideranno nell'organizzazione della squadra in vista del campionato. L'emergenza è abbastanza nota: non solo mancheranno McKennie e Locatelli, si è fermato anche Arthur. E pure Miretti, il giovani dalle grandi speranze, non è abile o arruolabile per un piccolo problema alla caviglia. Chi resta? Zakaria e Rabiot. In più, Danilo.



VERSO IL MATCH - Una buona notizia è che De Sciglio c'è, dunque la Juve non è assolutamente scoperta in mediana: nel caso, il brasiliano può scalare in mezzo. Ma sarà già con i rossoblù o si guarderà anche al match con la Fiorentina? Inevitabile che il pensiero possa finire lì, almeno un po'; non a caso, Allegri valuta di non spremere il centrocampo e di mandare in campo la migliore squadra, seppur rivisitata. Un esempio? Chiellini out. Dentro Bonucci, pronto alla terza da titolare negli ultimi mesi, con De Ligt al suo fianco. Sulla destra uno tra Danilo e De Sciglio, sulla sinistra Alex Sandro. Con Zakaria e Rabiot centrali, Vlahovic, Dybala e Morata sono certi di un posto; Cuadrado resta in dubbio per una botta alla caviglia: Bernardeschi è pronto.