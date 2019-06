L’eventuale arrivo di Mauro Icardi alla Juventus cambierebbe i piani di Paratici in attacco. La questione, riporta La Gazzetta dello Sport, non è tecnica ma numerica: i bianconeri in questo momento hanno in rosa due centravanti puri come Mandzukic e Kean, più Ronaldo e Higuain (di ritorno dal Chelsea). La cessione del Pipita è praticamente necessaria per questioni di bilancio, ma sotto osservazione ci sono anche Mario e Moise. Per il croato si parla di un trasferimento estivo, magari in Germania o Cina, mentre il bomber classe 2000 firmerà presto il rinnovo in attesa di decidere con Raiola la migliore soluzione per il futuro.