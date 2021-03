Una qualificazione che serve moltissimo: per le ambizioni, per il clima in casa Juve, per evitare un fallimento e... per il mercato. Il successo contro il Porto e la qualificazione ai quarti di Champions varrebbero per la Juve 10,5 milioni di euro. Una cifra simile a quella da investire per il futuro di Alvaro Morata, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid: la volontà della Juve è rinnovare il prestito per un'altra stagione. Il costo: 10 milioni. La Juve quest'anno ha già guadagnato 67 milioni di euro dall'Uefa, market pool escluso, e in una stagione come questa vuole continuare ad incassare.