Tra i giocatori a cui resta ancora un anno di contratto nella rosa della Juventus, c'è anche Gonzalo Higuain, il cui accordo con il club bianconero scadrà nel giugno del 2021. I bianconeri studiano una soluzione, ma il maxi ingaggio che percepisce frena possibili acquirenti. Tra tutte, il River Plate sarebbe il sogno di Higuain per chiudere la carriera, ma non sembrano esserci le possibilità al momento. Come riporta Tuttosport, potrebbe però andare in scena un'operazione simile a quella che riportò, da Torino, Carlos Tevez al Boca Junior: la Juve potrebbe scontare soldi al River in cambio di giovani per il futuro.