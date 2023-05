Inizia l'effetto domino e parte proprio dalla Continassa: il direttore sportivo, oggi al Napoli, potrebbe innescare i prossimi passi e sono i giorni più caldi per definire il futuro di tutti. In particolare degli uomini che dovranno occuparsi direttamente del mercato.Prima di accasarsiJuve,dovrà però liberarsi dale dalla "morsa" di un altro anno di contratto alle dipendenze di Aurelio. Che non vuole mollare facilmente, che però dovrebbe alla fine concedere al proprio direttore il via libera per il viaggio di sola andata in direzione Torino. Giuntoli è il prescelto per aprire un nuovo ciclo dell’area sportiva bianconera.Ildovrà così cambiare direzione sportiva: il nome in pole position è Pietro, ora capo dell'area tecnica dell'Empoli. Si ragiona anche su Polito del Bari. A Torino, Giovanni Manna, ds Next Gen e attualmente al posto didopo l'inibizione, è pronto a salutare nel caso in cui dovesse arrivare: è nel mirino. Non è un addio scontato, però, quello del direttore: con la ricollocazione di Cherubini, sotto contratto fino al 2024, Manna potrebbe restare alla NG con Tognozzi a capo dell'area scouting.