Se c'è una certezza - una delle poche - in questa Juve ha il numero 7 sulle spalle. Quando Cristiano Ronaldo è in campo la media gol della squadra di Pirlo raddoppia da 1,4 a 2,8 a partita. Ma non è mica finita qui, perché con il portoghese sale anche la media punti: 1,6 a partita senza CR7 e 2,2 con l'ex Real Madrid. La traduzione nel concreto è arrivata nel periodo in cui Cristiano è stato fuori per la positività al Covid: la Juve ha sofferto e faticato. Ora che è tornato, Pirlo non ne vuole più fare a meno.