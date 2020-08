Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola, con Dzeko la Juve andrebbe contro tutti i piani di ringiovanimento: "Nel frattempo la Juventus proverà a risolvere la grana Higuain: Gonzalo ha fatto sapere che non intende andarsene. Indipendentemente da come andrà a finire (risoluzione con buonuscita l’ipotesi più probabile), i bianconeri vorrebbero comunque prendere un altro attaccante. Dzeko ha 34 anni (8 più di Milik), nell’ultima stagione ha segnato quasi il doppio dei gol dell’argentino (19 contro 11, ma giocando di più) e 5 in più dell’azzurro. I pro: costa poco (col contratto in scadenza nel 2021, la Roma potrebbe accettare di cederlo per una decina di milioni) ed è perfetto per giocare sia con Ronaldo che con Dybala, nel tridente ma anche nel 3-5-2. I contro: guadagna tanto, poco meno di Higuain (arriva a 7 milioni con bonus facilmente raggiungibili, mentre Milik si accontenterebbe di 2 in meno) ed è più vecchio del Pipita (che compirà 33 anni a dicembre). Con Ronaldo che viaggia verso i 36 (da compiere a febbraio) la Juventus si troverebbe nel 2021-22 con una coppia d’attacco over 35", si legge sul quotidiano.