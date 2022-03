Come racconta La Gazzetta dello Sport, riparte l'operazione tridente. Il miglior marcatore stagionale dei bianconeri resta infatti ancora Paulo Dybala con 12 reti, nonostante un numero importante di gare saltate per infortunio. "Il suo ultimo stop muscolare ha fermato sul nascere il “progetto tridente” con cui Allegri aveva schierato la Juve dopo l’arrivo di Vlahovic". Adesso? Paulo torna a disposizione e proverà a dare idee e soluzioni in prossimità dell’area di rigore.