Come racconta il Corriere dello Sport, il divorzio, ormai metabolizzato, tra la Juventus e Paulo Dybala potrebbe avere una coda in tribunale.. Ai pm Ferrari avrebbe indicato la strategia: se entro aprile la Juventus non pagherà gli stipendi arretrati la causa sarà un’ipotesi concreta. Deve avere circa 3,8 milioni, da versare entro il prossimo mese. Soldi che spettano di diritto a Dybala. In ballo però non ci sono soltanto gli arretrati relativi alla seconda manovra stipendi.