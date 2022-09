Dire che da lui i tifosi dellasi aspettavano qualcosa di diverso è forse un eufemismo., anzi finora i "dolori" hanno superato le gioie, di fatto limitate al gol e all'assist che hanno reso sfavillante il suo esordio in Serie A contro il. Un match, quello del 15 agosto scorso, coinciso però anche con il primo problema fisico, una lesione di basso grado all'che lo ha subito costretto a fermarsi smorzando l'entusiasmo di compagni di squadra e tifosi. Sfortunato anche il ritorno in campo, allo Stadio Franchi di Firenze: per lui, "rischiato" da Massimiliano, una brutta ricaduta, e dunque l'esclusione dalla lista dei convocati per l'importante sfida della settimana successiva contro il, in cui la sua presenza avrebbe potuto rivelarsi decisiva.E poi il, altra serata decisamente storta per la Juve, conclusa con l'immagine del Fideo, a colloquio con Arek, apparso decisamente dubbioso - per non dire contrariato - di fronte alla scelta del tecnico livornese di sostituire anzitempo l'attaccante polacco.Il sospetto si è insinuato nella mente di tanti, ulteriormente rinforzato dal gesto di stizza costatogli l'nel primo tempo della partita contro il, poi clamorosamente persa dalla Vecchia Signora. Mai sosta si rivelò più utile, per lui, che dopo quella debacle è partito per la suapregustando già il, forse l'ultima tappa fondamentale della sua lunga carriera. Da lì un altro "messaggio", questa volta forse più positivo per la Juve, quelcon cui ha bollato sui social la notizia della sua possibile partenza dall'Italia prima dell'ultima giornata di campionato pre Qatar, che lo vedrebbe saltare il big match contro la: che il Fideo abbia voluto sottolineare la sua concentrazione, la sua voglia di dare tutto anche in bianconero? La speranza è questa, la Juve ha bisogno di lui.