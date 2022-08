Memphisnon è mai stato così vicino alla. Lo assicura Calciomercato.com, spiegando come l'attaccante olandese e il club bianconero siano legati da un "patto d'acciaio" che suona come un'intesa economica e progettuale raggiunta e ribadita, con un accordo ormai pronto ad essere formalizzato. La Vecchia Signora, che lo stesso giocatore ha posto in cima alla lista delle preferenze, ha visto in lui l'uomo più giusto alle condizioni più giuste (qualità, prezzo e alternative): oltre ad alcuni dettagli relativi ai bonus da limare, ora resta solo da completare la separazione dal, che offrirà alla Juve la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero con un contratto biennale.