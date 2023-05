Ed ecco che lacorre di nuovo incontro alla, quella dei "grandi". E ancora una volta, come già in più occasioni durante l'anno, lo fa per "tamponare" un'assenza dovuta a un (grave) infortunio, che in vista di un finale di stagione infuocato non ci voleva proprio. Il caso specifico, ora, è quello di Tommaso: l'esterno classe 2002, "jolly" in grado di giocare su entrambe le fasce, è infatti pronto a prendere il posto dello sfortunato Mattiacome vice di Juan, che di fatto è rimasto l'unico elemento a disposizione di Massimilianoper la fascia destra.- Come si ricorderà, Tommaso aveva fatto il suo esordio assoluto in bianconero in Champions League contro il, per poi debuttare in Serie A nella disastrosa trasferta contro il, in cui era risultato una delle poche note liete. Negli ultimi giorni ha continuato a lavorare a Vinovo agli ordini di mister Massimo, facendo però capolino anche alla Continassa, forse per prendere davvero confidenza con quella che potrebbe diventare la sua nuova "casa" nelle prossime settimane. E lo stesso destino potrebbe toccare anche a uno tra Mattiae Nikola, così da riempire la casella lasciata vuota da Matiasche è partito per il Mondiale Under 20. La Juve chiama, la Next Gen risponde. E per Barbieri, ora, può davvero arrivare la "grande occasione".