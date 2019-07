Se l'hashtag #Turndeligton non ​è ancora virale, ​è solo questione di tempo. Il divertente gioco di parole non inganni, però, perch​é la pronuncia del cognome del nuovo centrale difensivo della Juventus, non ​​​è proprio la stessa della parola "luce" (light). Linguistica a parte, la Juventus ha pubblicato un breve e simpatico video su Twitter che racconta la 24 ore torinese di De Ligt: partenza in bianco e nero, ovviamente, perché ad illuminare la scena, ci pensa proprio il nuovo numero 4.