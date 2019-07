Your browser does not support iframes.









di Andrea Menon

Dieci top player, dieci super colpi. Ma in testa c'è sempre la Juve, che fa razzia dei primi tre posti. Stiamo parlando dei trasferimenti più costosi (in entrata) della storia del calcio italiano, quelli che hanno segnato le varie epoche del calcio moderno. Costi in ascesa, costantemente, in seguito a un calciomercato che diventa sempre più dispendioso per i club, in cui emergono quegli affari ad alto prezzo, ma anche ad alto tasso di intelligenza. La Juve negli ultimi anni ha saputo operare molto bene, realizzando colpi a zero e prendendo tanti top player in ogni ruolo, che hanno contribuito ad innalzare il tasso tecnico, il fatturato e gli incassi bianconeri. Che poi, hanno portato a tutto questo...



I 10 migliori colpi della storia del calcio italiano: la classifica, nella nostra gallery.