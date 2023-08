Era dal 1963, dunque sessant'anni fa, che lanon aveva uncome, scelto come titolare della fascia a partire dalla prossima stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avevano scelto nell'ordine Sivori, Castano, Salvadore, Anastasi, Furino, Scirea, Cabrini, Brio, Tacconi, Baggio, Vialli, Conte, Del Piero, Buffon, Chiellini e Bonucci. Una vera e propria svolta, insomma, che sicuramente non può far altro che inorgoglire il brasiliano.