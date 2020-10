Nuova "wag" in casa Juve: con il nuovo acquisto Federico Chiesa, ufficializzato poco fa, arriva anche la sua fidanzata Benedetta Quagli. Di lei si sa poco: è fiorentina, classe 1993, e spesso su Instagram si immortala insieme all'ex giocatore viola (l'ultima volta ad agosto, durante la loro vacanza in Costa Smeralda). Non mancano gli scambi romantici tra i due, sempre attraverso i social network: "Sei troppo speciale" la dedica in uno degli ultimi post pubblicati dalla donna. In attesa di vederla molto presto tra le vie di Torino (e sugli spalti dell'Allianz Stadium quando sarà possibile), conosciamola meglio attraverso la nostra fotogallery.