Un grosso sospiro di sollievo è arrivato dai primi esami effettuati nel ritiro della Nazionale: nessuna lesione per Federico. Il giocatore, una volta rientrato a Torino, approfondirà la propria situazione al JMedical per poi sostenere un periodo di riposo e bassi carichi. Può esserci contro la, ma difficilmente potrà essere titolare.Si spalancano, dunque, le porte dell’undici di partenza per le seconde linee.è stato piuttosto chiaro in conferenza stampa: quest’anno, con un solo impegno a settimana, sarà più difficile far ruotare gli uomini a disposizione. Un’occasione da cogliere perche, fino ad oggi, hanno raccolto poco minutaggio ma che adesso lottano testa a testa per la maglia da titolare per il prossimo impegno di campionato, contro la Lazio.Sono loro due i maggiori indiziati a prendere il posto di Chiesa. Ma attenzione all’allegrata. In questa prima fase della stagione, infatti, il tecnico livornese ha dimostrato di tenere in grande considerazione Kenan. Il talentino classe 2005 è di fatto un aggregato della prima squadra e, in comune con Chiesa, ha la tendenza a spostarsi sul binario laterale per poi provare a sfondare. Movimenti simili che possono lasciare spazio ad un esterno come Cambiaso che ama entrare dentro al campo: insomma, quanto abbiamo visto soprattutto al debutto contro l’Udinese.: in rampa di lancio, considerato dallo staff tecnico: contro la Lazio è da tenere in conto anche lui.