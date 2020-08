1









Come l'estate scorsa. A distanza di un anno, il mercato si infiamma di nuovo intorno a Paulo Dybala. Negli ultimi giorni si è parlato di un suo possibile addio alla Juventus, la trattativa per il rinnovo va avanti da mesi ma la fumata bianca tarda ad arrivare. Così alla Continassa stanno pensando a un possibile addio de La Joya, decisivo nella fase post lockdown per la vittoria del nono scudetto consecutivo. I tifosi non vorrebbero mai vederlo lontano da Torino, la società valuta tutti gli scenari e di fronte a un'offerta di 100 milioni la posizione di Dybala alla Juve potrebbe traballare. E se entrasse in uno scambio?



