Il futuro che avanza, nonostante un passato ingombrante. Mauro Icardi è il nome per il domani della Juventus? Sì, può esserlo. Ma non è il solo, specie se gli equilibri del mercato bianconero non saranno alterati dalla possibilità che uno tra Dybala e Ronaldo possa andare via. Al momento, l'indiziato numero uno resta l'argentino: in scadenza di contratto a giugno, è già partito il treno per il possibile scambio, utile soprattutto ai fini del bilancio.



Dal Real Madrid, all'Atletico. Passando per il Barcellona, il City e il Manchester United. Ecco per chi può essere scambiato il numero dieci della Juventus. A patto che dica sì alla cessione...



