Sfoglia la Gallery per leggere le reazioni dei tifosi all'infortunio di Bremer.

La vittoria contro il Torino aveva lasciato un'unica ombra in casauscito a inizio secondo tempo per un problema muscolare. Questa mattina, l'esito degli esami effettuati al JMedical dal brasiliano; lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra,perché Bremer è a tutti gli effetti il difensore più importante di questa squadra ma che soprattutto lascia un generale senso di frustrazione per l'ennesimo stop stagionale.Escludendo i lungodegenti come Pogba e Chiesa oltre agli infortuni traumatici come ad esempio quello di Weston Mckennie a inizio stagione, sono già tanti i giocatori costretti a fermarsi per problemi muscolari.. Da inizio anno, giàhanno fatto i conti con stop muscolari. Ecco che allora torna nell'ambiente Juve e tra i tifosi il tema legato ai motivi per cui soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, l'infermeria del JMedical è sempre troppo piena.