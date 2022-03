“Metodo Dybala”, da lunedì scorso si potrebbe definire così. La Juventus sceglie la linea dura, per quel che riguarda i rinnovi di contratto e dopo Paulo Dybala, a farne le spese potrebbe essere Federico Bernardeschi. A riferirlo è l’edizione online di Repubblica, che aggiunge: “Al momento, l’azzurro non è ancora stato convocato per un incontro. E se il suo nuovo procuratore, Federico Pastorello, si aspettava la proposta di un triennale da 2,5-3 milioni l’anno, finora non è arrivata nemmeno quella e l’aria che tira è la stessa che ha soffiato in faccia a Dybala: Bernardeschi verrà lasciato libero”.



L'accelerata che tanto si attendeva, quindi, c'è stata, in maniera repentina ma, in qualche modo, inaspettata. Come per Dybala, infatti, l'entourage del calciatore si sarebbe aspettato un'offerta al ribasso, magari da negoziare. Niente di tutto ciò, secondo quello che racconta Repubblica.