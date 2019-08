di Alessio Salerio

La Juventus ha pescato Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca nel sorteggio di Champions League di questa sera a Montecarlo. Entriamo nel vivo del girone D, conoscendo meglio le avversarie dei bianconeri.



ATLETICO MADRID



I ricordi sono ancora vivissimi nella mente della Juventus: la tripletta di Cristiano Ronaldo ha fatto impazzire l'Allianz Stadium nel ritorno degli ottavi di finale della scorsa Champions League, qualificando i bianconeri dopo la sconfitta per 2-0 all'andata. I colchoneros, però, sono cambiati tantissimo nell'estate di mercato. In particolare, Antoine Griezmann è volato a rinforzare l'attacco del Barcellona e l'Atletico ha utilizzato la cifra ricevuta per assicurarsi il gioiello Joao Felix dal Benfica. La difesa resta granitica, anche senza il leader Diego Godin, davanti a uno tra i migliori portieri al mondo, Jan Oblak. In attacco tutto sulle spalle del gioiello classe '99, che affronterà da vicino il suo idolo Ronaldo.



I precedenti (10): 5 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte - ultimo: Juventus-Atletico Madrid 3-0 (12 marzo 2019)



Probabile formazione (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Trippier, Partey, Saul, Koke, Lemar; Morata, Joao Felix.



BAYER LEVERKUSEN



La stagione del Bayer Leverkusen è iniziata al meglio in Bundesliga, con due vittorie in altrettante partite giocate, con ben 6 gol segnati in tutto, oltre al turno superato in Coppa di Germania contro l'Aachen, segnando altre quattro reti. Tutto merito di un attacco da brividi, con il giovane e prodigioso talento Kai Havertz insieme alla qualità di Leon Bailey e Kevin Volland. Tutti e tre, per altro, hanno già segnato già due gol in stagione. Non altrettanto di valore è la difesa, che ha subito almeno un gol in ognuna delle uscite stagionali finora. Una formazione votata all'attacco, insomma, che metterà in difficoltà la forte difesa bianconera, provando a non farsi sorprendere da Ronaldo e compagni.



I precedenti (2): 1 vittoria, 1 sconfitta - ultimo: Bayer Leverkusen-Juventus 3-1 (12 marzo 2002)



Probabile formazione (4-3-3): Hradecky; Bender, Tah, Bender, Wendell; Demirbay, Aranguiz, Havertz; Bellarabi, Volland, Bailey.



LOKOMOTIV MOSCA



Dalla quarta fascia del sorteggio di Montecarlo arriva in dote la meno forte delle formazioni di questo girone, la Lokomotiv Mosca. Per quanto sia più in forma delle avversarie, visto che il campionato in Russia è già arrivato alla settima giornata, non può preoccupare più di tanto i bianconeri, se non per la lunga trasferta lontano da Torino. La Lokomotiv, al momento, è in testa al campionato a quota 14 punti, nel gruppone composto anche da Krasnodar, Spartak Mosca, Rostov e Zenit San Pietroburgo. Fino a questo momento a mettersi in mostra è stato soprattutto Aleksey Miranchuk, talentuoso trequartista classe '95, che ha segnato 5 gol nelle prime 8 uscite stagionali. Occhio anche a Grzegorz Krychowiak, ex Siviglia e Paris Saint-Germain, che sta provando a rinascere in Russia. La Juventus ritrova Benedikt Howedes, che a Torino ha giocato solo per una deludente stagione.



I precedenti (2): 2 vittorie - ultimo: Lokomotiv Mosca-Juventus 0-1 (28 settembre 1993)



Probabile formazione (3-4-3): Guilherme; Howedes, Cerqueira, Corluka; Zhivoglyadov, Barinov, Krychowiak, Bryan Idowu; Zhemaletdinov, Smolov, Miranchuk.