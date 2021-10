La Juventus può rimontare in Serie A per arrivare allo scudetto? Sì, risponde la Gazzetta dello Sport: "Massimiliano Allegri non cerca alibi nelle assenze, non perde mai il sorriso e la positività ma pretende disciplina e rigore. «Ci vuole calma», è il suo ritornello preferito, e riuscire a mantenere un clima di serenità anche quando i risultati non arrivano è un grande pregio, perché aiuta a non farsi prendere dal panico. Max è convinto che la squadra abbia dei limiti ma pure le qualità per poter tentare l’impresa impossibile anche senza CR7. L’obiettivo è fare più punti possibile fino alla sosta di novembre: già tra un mese si capirà se la Juventus è tornata in corsa per lo scudetto. Il gruppo è con Allegri, come dimostrano anche gli abbracci dei giocatori (Chiesa in particolare) a fine derby e il tecnico è convinto di poter stupire ancora."