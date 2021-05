E' ufficiale e pure da giorni: Massimiliano Allegri torna sulla panchina della Juventus al posto di Andrea Pirlo. Il cambio di allenatore potrà dare finalmente il via a quella che sarà la priorità sul mercato: rinforzare il reparto in questo momento considerato più debole, ossia il centrocampo. Il nome principale? Certamente Manuel Locatelli del Sassuolo. De Zerbi se lo porterebbe molto volentieri in Ucraina allo Shakhtar Donetsk, ma la Juve può contare sulla preferenza del giocatore ex Milan.